36.91 / 37.57 39.20 / 40.07
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Ізраїль повернув під свій контроль всю захоплену бойовиками ХАМАС територію (відео)

13:07 9 жовтня 2023
Армія бере під контроль захоплені міста

Ізраїльські війська вже відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою. Армія евакуювала 15 з 24 прикордонних міст і продовжить евакуацію інших протягом найближчого дня. Про це повідомив офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, слова якого наводить The Times of Israel.

Втім, за словами військового, досі відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками ХАМАС. Також Хагарі не виключає, що в цьому районі все ще невиявлені є територисти.

Вже вирішено, що прориви прикордонного бар'єру в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками.

Міністр оборони країни оголосив про повне закриття Сектору Газа.

«Я наказав повністю закрити Сектор Газа — вони (терористи. — Авт.) не матимуть ні електрики, ні їжі, ні палива. Все закрито», — сказав він на брифінгу.

Своєю чергою Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила в понеділок, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Нагадаємо, що вранці в МЗС України повідомили про порятунок в Ізраїлі маленького українця та пошуки співвітчизників, які вважаються зниклими без вісти.

309

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Тільцям та Водоліям треба проявити обережність, а Близнюкам — менше нервувати: гороскоп на 9 жовтня 2023 року

Катерина Реп'яхова

«Коли його не стане, мені буде важко»: Катерина Реп’яхова відверто розповіла, чому не спілкується з власним батьком

Гороскоп

Близнюкам — нові проекти, Скорпіонам — несподівані події: гороскоп на тиждень 9 — 15 жовтня 2023 року

Панас Буйний

Український співак заговорив про інтим з тещею

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту