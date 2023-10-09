Ізраїль повернув під свій контроль всю захоплену бойовиками ХАМАС територію (відео)

Ізраїльські війська вже відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою. Армія евакуювала 15 з 24 прикордонних міст і продовжить евакуацію інших протягом найближчого дня. Про це повідомив офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, слова якого наводить The Times of Israel.

Втім, за словами військового, досі відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками ХАМАС. Також Хагарі не виключає, що в цьому районі все ще невиявлені є територисти.

Вже вирішено, що прориви прикордонного бар'єру в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками.

Міністр оборони країни оголосив про повне закриття Сектору Газа.

«Я наказав повністю закрити Сектор Газа — вони (терористи. — Авт.) не матимуть ні електрики, ні їжі, ні палива. Все закрито», — сказав він на брифінгу.

Своєю чергою Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила в понеділок, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Нагадаємо, що вранці в МЗС України повідомили про порятунок в Ізраїлі маленького українця та пошуки співвітчизників, які вважаються зниклими без вісти.

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