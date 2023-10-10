Очолив антирейтинг: діяльність Гетманцева впливає на ставлення українців до влади

Дослідницька компанія «Соціополіс» провела опитування громадської думки для вивчення оцінки жителями України соціально-економічної ситуації у країні та їхнього ставлення до діяльності представників державної влади в зазначеній сфері. Результати опубліковано на сайті компанії.

37,4% опитаних переконані, що економічна ситуація в Україні протягом наступного року погіршиться, з них половина вважає, що погіршення буде значним. 30% відповіли, що економічна ситуація наступного року загалом не зміниться. 23,2% респондентів очікують на покращення.

Серед вищого керівництва держави та представників «економічного блоку» найбільш позитивним ставлення жителів України є до президента України Володимира Зеленського — добре ставиться до нього 77,4% опитаних (зокрема 44,3% - повністю позитивно, а 33,1% - радше позитивно, ніж негативно). Негативно ставиться до Зеленського майже 20% респондентів, серед яких 12,3% - радше негативно, ніж позитивно, а 7,6% - повністю негативно.

Інфографіка: sociopolis.ua

«На запитання стосовно того, діяльність кого з керівників „економічного блоку“ найбільш негативно впливає на ставлення населення до чинної влади, максимальна кількість респондентів назвали голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева (22,0% серед усіх опитаних і 36,4% серед тих, хто визначився з відповіддю)», — ідеться у звіті «Соціополісу».

Наступні в цьому антирейтингу:

прем’єр-міністр Денис Шмигаль (8,2% серед усіх опитаних і 13,6% серед тих, хто визначився з відповіддю);

в.о. голови Державної податкової служби України Тетяна Кірієнко (відповідно 5,9% і 9,8%);

в.о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев (відповідно 5,7% і 9,4%).

Інших керівників «економічного блоку» у відповіді на зазначене запитання назвало менше ніж 5% респондентів.

Інфографіка: sociopolis.ua

Опитування проводили з 3-го до 7 жовтня 2023 року серед жителів України віком від 18 років, крім жителів Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, окремих районів Донецької та Луганської областей та інших тимчасово окупованих територій, де на час проведення опитування не було мобільного зв’язку українських операторів. Жителів України, які на час проведення опитування перебували за межами України, не опитували. Метод опитування — телефонне інтерв’ю CATI (Сomputer-Аssisted Telephone Іnterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням). Oбсяг вибірки — 1201 респондент.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує:

2,8% - для даних, наближених до 50%;

2,5% - для даних, наближених до 25% і 75%;

2,3% - для даних, наближених до 20% і 80%;

2,0% - для даних, наближених до 15% і 85%;

1,7% - для даних, наближених до 10% і 90%;

1,2% - для даних, наближених до 5% і 95%;

Дослідження проведено на замовлення Громадської організації «Громадська ініціатива дій» (ГІД)".

Фото: фейсбук

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