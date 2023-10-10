Вже у 2022 році Гетманцев відзначився причетністю до необґрунтованого блокування податкових накладних.

Нещодавно голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна розглядає можливість запровадження польської моделі оподаткування фізичних осіб-підприємців.

На словах йдеться нібито про хороші ініціативи та бажання додаткового наповнення бюджету, однак методи, що пропонуються, наштовхують на роздуми: чи не є ця ініціатива Гетманцева черговим намаганням знищити бізнес під час війни? До таких висновків спонукають факти, що стосуються самого Гетманцева та будь-якого намагання щось реформувати чи, принаймні, заявити про це.

Приміром, яскравим спогадом постає вислів Гетманцева, яким він порівняв український бізнес з гусаками, яких потрібно обскубувати. Далі були неодноразові заклики підприємців до президента щодо позбавлення його депутатського мандата, публічні перепалки з чиновниками та журналістами тощо. Однак, попри це, Гетманцев досі знаходиться на посаді.

Ще одним гучним скандалом, який стосується безпосередньо Гетманцева та про який повідомляли журналісти, є його бізнес у Криму, який наповнює бюджет рф, а не України, та маму-мільйонерку. У розслідуванні також розповідається про корупційні схеми «Укравтодору» часів Януковича та зв'язки його голови Володимира Демішкана з Гетманцевим. Також розслідувачі розповіли, як Гетманцев представляв інтереси Демішкана.

Також вже у 2022 році Гетманцев відзначився причетністю до необґрунтованого блокування податкових накладних.

Сьогодні ж, під час повномасштабного російського вторгнення, Гетманцев хоче запровадження змін в системі єдиного податку, який, за його словами «перетворився в Україні з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого й середнього бізнесу». Водночас, крім слів, жодних аргументованих підтверджень не надається. Ба більше, ця ж система чомусь раніше працювала й Гетманцева усе влаштовувало, а от на другому році повномасштабного вторгнення чомусь терміново потрібна «реформа», що може вилитися у знищення тих самих представників бізнесу, котрі не переживуть чергове «обскубування».

Для захисту своїх законних прав та інтересів бізнес об’єднався проти тиску правоохоронних органів (не виключено, що перевірки санкціоновані Гетманцевим в рамках «обскубування гусаків») та створив громадську організацію, яка буде опікуватися розвʼязанням цієї проблеми. Серед пріоритетних завдань — зміна законодавства, побудова нового діалогу з владою та рейтинг недоброчесних правоохоронців. Ініціативу підтримали вже понад 100 компаній.

Фото: фейсбук

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