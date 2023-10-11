Понад півтора року воював на Чернігівщині та Донеччині: на війні обірвалось життя українського прикордонника

Захищаючи кордон, 7 жовтня загинув молодший сержант з Могилів-Подільської громади Руслан Павельчук. Сталось це під час виконання бойового завдання на Харківщині. Йому назавжди 47 років.

Смерть Руслана стала великою втратою для всієї родини, друзів та знайомих. Він мав би повернутись до рідної домівки з довгоочікуваною перемогою, повернутись в обійми коханої дружини та донечки, до рідних, радіти життю, будуючи плани на майбутнє… Але війна все зруйнувала, повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.

У перший день повномасштабного вторгнення Руслан Павельчук без вагань став на захист рідної землі та призвався до прикордонного загону. Понад півтора року пліч-о-пліч з побратимами воював на Чернігівщині та Донеччині.

Руслан за фахом дизайнер-архітектор, багато років працював на цивільних посадах у прикордонному загоні. Він був творчою людиною, любив свою справу і завжди був відданий прикордонній службі. Завдяки його таланту та майстерності був облаштований музей, виготовленні банери та білборди. У різних установах, організаціях, навчальних закладах міста ним створено стенди, інформаційні блоки.

«Знаю цього доброго, мужнього, творчого, креативного чоловіка. Не раз співпрацювали з ним по дитячому садочку, створювали посібники для дошкільників, інформаційні стенди. Він був творчою людиною, любив свою справу і завжди був відданий прикордонній службі, служив і творив. В нього завжди були ідеї, щоб створити, щось цікаве. У місті багато дизайну назв магазинів зроблено ним. У різних установах і організаціях ним створено стенди, інформаційні блоки. Пам’ятаю і дякую за нашу співпрацю. Він завжди з теплом розповідав про свою родину», — коментує сумну новину Раїса Трахтенгерц.

Проводжали в останню земну путь захисника 10 жовтня у рідному місті. Повз утворений живий коридор пошани та велелюдною ходою від рідної домівки до місця вічного спокою востаннє «пройшов» Руслан… Поховали бійця з усіма почестями та спільною молитвою під залпи почесної варти на Алеї Слави.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув відомий український музикант Андрій Чепіль.

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