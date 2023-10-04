На війні загинув відомий український музикант Андрій Чепіль

Війна забрала життя ще одного українського музиканта — Андрія Чепіля з Івано-Франківщини, який воював у складі 47-ї окремої бригади «Маґура». Герой загинув під час виконання бойового завдання під селом Роботиним, що на Запорізькому напрямку. Його життя обірвалося ще 28 червня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці «Пласт — український скаутинг».

Через щільний вогонь ворога забрати тіла воїнів вдалося лише через чотири тижні. Ще два місяці тривали процедури зі встановлення результатів генетичної експертизи та експертизи ДНК.

До повномасштабного в вторгнення Андрій був музикантом та співаком, виступав у складі кавер гуртів Frisson Band і Smerichka, грав на трембіті у фольк-рок-гурті «КОРАЛЛІ». Андрій проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Також він був громадським активістом, пластуном.

У березні 2022 року Чепіль приєднався до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма та Куп'янська, як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ. Згодом з власної ініціативи був переведений до 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де здобував навички роботи на бойовій машині «Бредлі». Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини і виконував обов'язки командира взводу.

У героя залишилась молода дружина — музикантка Богдана Кінаш. Вони побралися 2021 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у бою на східному напрямку загинув відомий актор Євген Світличний. Також, боронячи країну, загинув актор Олексій Хільський.

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