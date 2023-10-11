СБУ показала російського снайпера, який убив понад 20 бійців ЗСУ (відео)

Кіберфахівці Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який пішов на співпрацю з російським ворогом.

Російський найманець входив до складу ворожого підрозділу снайперів, який обстрілював позиції українських військ у районі Донецька.

Встановлено, що за час ведення бойових дій на передовій фігурант на ім'я Роман Бубнов вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ, повідомили у спецслужбі.



Українські захисники захопили його в полон наприкінці літа цього року поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, а у 2015 році приєднався до так званої «народної міліції днр».

Там він отримав позивний «Мєсний» та пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з країни-агресора.

Після тренувань на полігонах його призначили до складу «окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади», яка підпорядковувалась командуванню 1-го армійського корпусу зс рф.

У лавах ворожого підрозділу виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України.

За вбивства українців зрадник щомісяця одержував від окупантів «зарплату» в рублях.

Після початку повномасштабного вторгнення рф зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

Разом з російськими загарбниками він брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки.

У грудні 2022 року підрозділ ворожого снайпера отримав від гауляйтера Пушиліна так званий «орден республіки» за участь у війні проти України.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями ДБР повідомило про підозру прикордоннику з Закарпаття Руслану Сировому, який виявився російським агентом.

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