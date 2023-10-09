Втік через Угорщину й роздає інтерв'ю в москві: стали відомі подробиці про російського агента в Держприкордонслужбі України

ДБР повідомило про підозру черговому зраднику. Йдеться про прикордонника з Закарпаття, який виявився російським агентом.

Про підозру в дезертирстві йому повідомлено заочно, також готується підозра в державній зраді.

«Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав», — йдеться в повідомленні ДБР.

У Держбюро повідомили, що фігурант разом з ухилянтами незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що він тривалий час працював агентом спецслужб рф і зараз перебуває в москві.

Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.

ДБР не назвало імені фігуранта, але повідомлення ілюстровано фотографією Руслана Сирового.

Журналістка Зоя Казанжи раніше розповіла у соцмережі, що Руслан Сировий зараз заполонив собою всі російські телеканали.

На камери Сировий розповідає, що довго займався підривною діяльністю та збором важливої інформації для російських спецслужб. Начебто з 2014 року встановив контакт з ворогами.

«Росіяни стверджують, що завдяки цьому Сировому, вдалось отримати доступ до багатьох закритих баз і вузлам звʼязку прикордонників. Називають «наш разведчик», — пише Казанжи.

Про зрадника Сирового згадують в дописі ГУР Міноборони. За інформацією розвідників, він має «підтвердити» російську провокацію, що зброя США та інших партнерів продавалась терористам ХАМАС на Близькому Сході.

Про Сирового відомо, що він був начальником групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби «Велятино». 17 серпня 2023 року разом з дружиною та її 9-річним сином виїхав з України нібито на реабілітацію. 17 вересня мав повернутися на місце служби, але в Україну він не повернувся й на зв’язок з командуванням не виходив, повідомляє «Закарпаття Online».

Раніше СБУ повідомила про підозру зрадникам з окупованої ЗАЕС.

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