Операція «Єдність»: про що розповів міністр Федоров

Перша партія у понад 5000 дронів-камікадзе вже в Україні. Її придбали завдяки Операції «Єдність» — спільному збору UNITED24, фонду «Повернись живим» та monobank.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на телеграм віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Далі дрони доповнять боєприпасами українського виробництва та передадуть Силам оборони. Загалом FPV-дронів буде 10 000», — повідомив Федоров.

Найбільшим приватним донором проєкту стала компанія Favbet.

«FPV-дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним Силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їх якості й майстерності операторів. Ми раді бути найбільшим приватним донором проєкту «Операція «Єдність» і віримо, що це допоможе ЗСУ ефективно знищувати техніку противника», — заявив засновник Favbet та президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Перші 5 тисяч FPV-дронів від операції "Єдність" вже доставлені в Україну, - Федоров

Нагадаємо, компанія Favbet передала 10 млн грн спільному проекту фандрайзингової платформи UNITED24, фонду «Повернись живим» та monobank на закупівлю FPV-дронів з боєкомплектом.

Раніше Favbet придбав 53 нових позашляховики для ударних рот «Армії дронів».

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