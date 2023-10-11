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Спорт

Якщо ще раз в'їде до країни: Кріштіану Роналду засудили до 99 ударів батогом (фото, відео)

17:41 11 жовтня 2023
Кріштіану Роналду

Знаменитий футболіст «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якому загрожувала депортація із Саудівської Аравії, постраждав за свій людський вчинок, повідомляє index.hr з посиланням на іранські ЗМІ.

У вересні п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» у складі клубу із Саудівської Аравії гостював у Тегерані, де зіграв переможний матч азійської Ліги чемпіонів проти місцевого «Персеполіса» (2:0). Під час візиту до Ірану легенда футболу викроїв час і зустрівся зі своєю затятою шанувальницею — людиною з обмеженими можливостями, художницею Фатімою, при цьому обійнявши та поцілувавши фанатку.

Щоправда, тепер Кріштіану Роналду, який порушив суворі закони, що панують у країні, заочно засуджено до 99 ударів батогом. Покарання буде виконане у тому випадку, якщо форвард знову відвідає Іран.

Нагадаємо, що цього сезону найкращий бомбардир в історії світового футболу в 11 матчах за «Аль-Наср» у всіх турнірах забив 11 м'ячів і віддав 6 гольових передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Кріштіану Роналду трапилося горе.

Фото ФК «Аль-Наср», Instagram

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