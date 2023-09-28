У родині Кріштіану Роналду трапилося горе

Долорес Авейру, мати легендарного футболіста «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду, у якого помер новонароджений син, залишила в соціальних мережах повідомлення, що оплакує смерть своєї сестри Горете в Австралії.

«Сьогодні на небі з'явилася ще одна зірка. Спочивай з миром, моя сестро», — написала Долорес Авейру в Instagram.

На пост своєї матері відреагувала Катя Авейру, сестра Кріштіану Роналду: «Люба тітко Горете, нехай Бог зустріне вас з розкритими обіймами».

Нагадаємо, що мати Кріштіану Роналду, яка свого часу перемогла рак молочної залози, на початку 2020 року перенесла інсульт. Згодом Долорес Авейру здивувала проханням до сина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маленьку дочку Кріштіану Роналду терміново прооперували в Ер-Ріяді.

Фото ФК «Аль-Наср», Instagram

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