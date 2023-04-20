Кріштіану Роналду загрожує депортація із Саудівської Аравії: що накоїв португалець (відео)

Зірковий форвард «Аль-Насра» Кріштіану Роналду потрапив у гучний скандал у перерві матчу 25-го туру чемпіонату Саудівської Аравії на полі «Аль-Хіляля». Португалець був настільки роздратований тим, що його команда, яка веде боротьбу за чемпіонство, програє (0:1), що, залишаючи поле, продемонстрував уболівальникам непристойний жест.

По дорозі в роздягальню Кріштіану Роналду почув, як фанати «Аль-Хіляля» скандують: «Мессі! Мессі!» П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» у відповідь не вигадав нічого іншого, як схопити рукою свій статевий член та продемонструвати трибунам.

Матч зрештою команда португальця програла (0:2), а самого футболіста тепер звинувачують у «демонстрації публічної непристойності».

Клуб Кріштіану спробував згладити ситуацію, випустивши наступний коментар: «Роналду отримав травму. Гравець "Аль-Хілаля" Густаво Куельяр вдарив його в дуже чутливу зону. Це підтверджена інформація».

Ось тільки на таке пояснення мало хто купився, і тепер саудівські вболівальники в соціальних мережах закликають покарати Кріштіану Роналду на повну. Зокрема адвокат Нуф бін Ахмед через соціальні мережі повідомив, що подав запит до прокуратури Саудівської Аравії про арешт і депортацію Кріштіану Роналду з країни.

"Це вважається публічною ганьбою, і це один зі злочинів, який тягне за собою арешт і депортацію, якщо він скоєний іноземцем", - написав він.

До речі, під час поєдинку проти "Аль-Хіляля" Кріштіану Роналду відзначився хамським вчинком і на футбольному полі. На 57-й хвилині зустрічі португалець грубо обхопив за шию колумбійця Густаво Куельяра та кинув його на газон, за що отримав жовту картку від англійського рефері Майкла Оуена. У соцмережах зауважили, що дії Кріштіану схожі на прийоми з реслінгу.

Нагадаємо, що у 13 матчах сезону 38-річний Кріштіану Роналду забив за «Аль-Наср», який звільнив головного тренера, 11 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду набив купу голів у ворота команди ексфутболіста «Динамо» .

Фото ФК «Аль-Наср»

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