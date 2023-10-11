У 2024 році провідні інвестори рекомендують вкладати гроші в диверсифікований портфель із котируваних паперів майнерів криптовалют.

Про це у своєму блозі для сайту Minfin пише криптоінвестор, засновник компанії White Rock Management Сергій Тронь із посиланням на дослідження сінгапурського криптосервісу Matrixport.

На його думку, крипторинок, всупереч прогнозам скептиків, залишається перспективним для інвестицій, а блокчейн продовжує розвиватися, тому інвестори мають шанс для вигідних вкладень.

«Зараз якраз вигідно купувати ці акції, завдяки дисконтам, що склалися. Папери, що мають значний потенціал для зростання, можна придбати з уцінкою 30−33%. Як приклад наводяться кілька компаній: HIVE Digital (HIVE), Bitfarms (BITF) та Iris Energy (IREN). У Matrixport розрахували, що при зростанні біткоїну до $ 30 тис. за монету, акції майнерів можуть зрости в ціні на 97%, а якщо курс „битка“ досягне $ 70 тис., то прибутковість інвестицій взагалі рветься на 570% або вище», — пише Тронь.

Криптоінвестор підкреслив, що останнім часом курс Bitcoin знаходиться на плато — утримується в діапазоні $ 26,5−27 тис., і в цьому немає нічого непередбачуваного, оскільки таке ринок вже проходив не раз. Сергій Тронь упевнений, що криптовалюти не вичерпали свого потенціалу, і цей факт підтверджується інвестиціями в цю галузь.

«Наприклад, у вересні цього року стало відомо, що MicroStrategy, найбільший корпоративний власник біткоїнів у світі під керівництвом Майкла Сейлора (розробник аналітичного програмного забезпечення для бізнесу), докупила додаткові монети на суму $ 150 млн. Компанія повідомила про купівлю 5445 BTC за середньою ціною близько $ 2 тис. На даний момент вона має 158 245 BTC, що оцінюється в $ 4,68 млрд», — заявляє підприємець.

Також, за його словами, не припиняються й результативні технологічні розробки, в які також вкладаються великі зусилля та капітали. Так, нещодавно виробник майнінгового обладнання Bitmain на конференції в Гонконгу представив найновішу модель Antminer S21 HYD з хешрейтом 335 TH/s (терахашів за секунду) та коефіцієнтом енергоефективності 16 J/TH (джоулів на терахаш). На даний момент ця найпотужніша машина для виробництва біткоїну — попередній рекорд з майнінгу належав пристрою WhatsMiner M53S++ від компанії MicroBT з потужністю 320 TH/s (терахашів за секунду).

Сергій Тронь відзначає зростання популярності блокчейну, в тому числі за рахунок того, що технологію розвивають великі та відомі компанії. Так, нещодавно стало відомо, що Sony Network Communications збирається створити блокчейн разом із Startale Labs для розвитку Web3 та запуску власних продуктів, про що заявив голова компанії Джун Ватанабе. А розробник — Startale Labs — вже зареєстрував підприємство в Сінгапурі зі стартовим капіталом $ 730 тис. Крім того, один із найбільших банків JPMorgan заявив про розробку на блокчейні власної платіжної системи.

«Можна не сумніватися, що технології будуть дедалі досконалішими і кількість нових проектів продовжить зростати. Ця динамічна галузь не стоїть на місці і постійно еволюціонує, що є основою для залучення великих інвестицій та збільшення вартості різних криптовалют, включаючи біткоїн. Важливо пам'ятати про це та приділяти увагу розвитку ринку, особливо, коли скептики намагаються викликати сумніви», — резюмує Сергій Тронь.

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