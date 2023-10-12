В Україну завезли небезпечну каву: виявлена в ній речовина здатна викликати втрату свідомості та судоми

Якщо влітку в Україні у роздрібну торгівлю потрапила мелена кава, завезена з Австрії, в якій виявили токсичну речовину охратоксин А, то цього разу Держпродспоживслужба попереджає про хлорпірифос в органічній зеленій каві (походження — Гондурас), що експортувалася з Німеччини.

«Відправник Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, в Україні отримувач ТОВ „Кофітон“. Повідомлення про невідповідність отримане по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів», — повідомляють в столичному ГУ Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що хлорпірифос — діюча речовина багатьох розповсюджених інсектицидів, які широко використовується в побуті, сільському господарстві та промисловості. Цей агент використовується для знищення широкого спектра шкідливих комах і кліщів. Водночас він демонструє помітну токсичність для більшості видів інших тварин і людини.

Навіть незначні дози цього пестициду можуть чинити негативний вплив на здоров`я. Потрапляючи до організму, він викликає порушення центрально-нервової системи, викликає головний біль, судоми і порушення свідомості навіть до коми.

Раніше в Україні виявили небезпечну партію перуанського авокадо, завезеного з Польщ. В продукції виявили кадмій.

Фото Держпродспоживслужби

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