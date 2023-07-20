В Україну завезли небезпечну для здоров'я каву: що відомо

В Україну, де раніше у продажу виявили отруєний єгипетський арахіс, у роздрібну торгівлю потрапила мелена кава, в якій виявили токсичну речовину охратоксин А. Кава була завезена з Австрії. Про це повідомляє пресслужба головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області у Facebook.

У відомстві зазначили, що отримали інформаційне повідомлення системи RASFF від 18 липня 2023 року № 2023.4690-fup2 стосовно виявлення охратоксину А в меленій каві.

«Держпродспоживслужба в Чернівецькій області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», — йдеться у повідомленні.

Кава була вироблена в Італії компанією Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, а експортувалась з Австрії (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder) до України (отримувач: ТОВ «ТД ГУРМАНДІЗ», вул. Костянтинівська 72, м. Київ, 04080).

У відомстві пояснили, що охратоксин А є органічною сполукою. Це надзвичайно токсичний нейротоксин, потенційний канцероген для людини, мутаген, тератоген та має сильну нефро- та гепатотоксичність, імуносупресор, викликає імунодефіцитні стани.

Споживачів, у разі виявлення цієї продукції, закликали повідомляти про це Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за телефоном: (0372) 553 409 або звертатися до територіальних управлінь.

Як писали «ФАКТИ», раніше вчені розповіли, які продукти з супермаркету можуть провокувати рак та деменцію.

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