Викликає задишку та набряк легенів: до України завезли партію небезпечного фрукта з Перу

До України завезли партію небезпечного перуанського авокадо. Фрукт фахівці радять їсти у спеку для зниження температури тіла.

Партія з Перу, у якій виявили кадмій, експортувалася з Польщі.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі в Івано-Франківській області.

«Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 04.08.2023 р. № 2023.4661-fup3 стосовно виявлення кадмію в авокадо з Перу (виробник: Agro San Jacinto S.A.C.), що експортувалось з Польщі (оптовик: RK-Impex.PL SP. ZOO, Przemysl) до України (отримувач: ТОВ „Вподобайка“, площа Десятого Квітня 1, к. 52, м. Одеса, 65009)», — йдеться у повідомленні.

Також Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попередила операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більш як два робочих дні письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Сам по собі метал кадмій практично нешкідливий, небезпечними є його сполуки, особливо ті, які розчиняються у воді. При попаданні в організм речовини кадмію завдають шкоди травній та дихальній системам, а також вражають нервову систему.

Отруєння пилом або парами окису кадмію проходить у двох формах: гострій та хронічній. Для гострої форми характерно виникнення симптомів через 10−36 годин, в окремих випадках через 30−120 хвилин.

Розвиваються ознаки гострого бронхіту або трахеобронхіту, сильний судомний кашель, синюшність та задишка. Потім розвивається бронхопневмонія та набряк легенів. При отруєнні через травний тракт спостерігаються порушення в роботі системи травлення.

Хронічна форма отруєння настає при постійному накопиченні речовини в організмі. На початкових етапах інтоксикація виражається слабо, людина страждає від слабкості та сонливості. При подальшому накопиченні кадмію в організмі страждає більшість органів.

Нагадаємо, у липні в Україну завезли небезпечну для здоров'я каву. Кава була вироблена в Італії компанією Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, а експортувалась з Австрії.

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