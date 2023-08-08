Викликає задишку та набряк легенів: до України завезли партію небезпечного фрукта з Перу
До України завезли партію небезпечного перуанського авокадо. Фрукт фахівці радять їсти у спеку для зниження температури тіла.
Партія з Перу, у якій виявили кадмій, експортувалася з Польщі.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі в Івано-Франківській області.
«Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від
Також Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попередила операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більш як два робочих дні письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
Сам по собі метал кадмій практично нешкідливий, небезпечними є його сполуки, особливо ті, які розчиняються у воді. При попаданні в організм речовини кадмію завдають шкоди травній та дихальній системам, а також вражають нервову систему.
Отруєння пилом або парами окису кадмію проходить у двох формах: гострій та хронічній. Для гострої форми характерно виникнення симптомів через 10−36 годин, в окремих випадках через 30−120 хвилин.
Розвиваються ознаки гострого бронхіту або трахеобронхіту, сильний судомний кашель, синюшність та задишка. Потім розвивається бронхопневмонія та набряк легенів. При отруєнні через травний тракт спостерігаються порушення в роботі системи травлення.
Хронічна форма отруєння настає при постійному накопиченні речовини в організмі. На початкових етапах інтоксикація виражається слабо, людина страждає від слабкості та сонливості. При подальшому накопиченні кадмію в організмі страждає більшість органів.
Нагадаємо, у липні в Україну завезли небезпечну для здоров'я каву. Кава була вироблена в Італії компанією Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, а експортувалась з Австрії.453