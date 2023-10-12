По-родинному: мешканка Краматорська шпигувала за ЗСУ для брата з «ДНР» (фото)

У прифронтовому Краматорську на Донеччині, який часто обстрілюють російські військові, затримали жінку, яка наводила на місто ворожі «Смерчі».

Як повідомляють в СБУ, ворожа інформаторка збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони в районі Краматорська. Передусім вона намагалась виявити локації засобів радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Фото СБУ

«Також вона виходила на місця ворожих «прильотів» по соціальній та житловій інфраструктурі міста, щоб приховано зафіксувати їхні наслідки та підготувати відповідний «звіт» для окупантів. За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та здійснення повторних ударів по Краматорську, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню типу «Смерч», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем її проживання. Коригувальницею виявилась місцева жителька, яку агресор дистанційно залучив до співпраці через її брата — бойовика окупаційних угруповань рф на сході України.

Фото прокуратури

Під час обшуку у помешканні затриманої виявлено ноутбук та мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь країни-агресора. Зрадниця передавала інформацію по месенджеру у вигляді текстових і голосових повідомлень, а також медіафайлів.

За даними прокуратури, за два місяці роботи на ворога жінка передала до «мдб днр» 16 таких повідомлень.

Фігурантці повідомили про про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань). Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, їй загрожує до 15 років тюрми.

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Фото СБУ

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