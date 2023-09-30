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Події

Ворог вночі обстріляв ракетами Краматорськ, є поранений

11:23 30 вересня 2023
Руйнування в місті

В ніч на суботу, 30 вересня, російські терористи крім удару по Вінницькій області також здійснили атаку на прифронтове місто Краматорськ. Внаслідок обстрілів є поранений.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені автостоянка з 20-а автомобілями й гуртожиток. Також відомо про одного пораненого.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Зазначимо, що російський ворог щодня відкриває вогонь по містах і селах Донецької області. Під ударом перебувають не лише прифронтові населені пункти регіону, а й навіть ті, що знаходяться у відносному тилу. Зокрема, протягом минулої доби, 29 вересня, як зазначив голова ОВА Ігор Мороз, внаслідок російських обстрілів було поранено сімох цивільних, один з них отримав осколкові ущкодження у селищі Дружба.

Нагадаємо, що 27 червня рашисти вдарили по центру Краматорська «Іскандерами». Тоді найбільших руйнувань зазнала популярна місцева піцерія, де постраждали троє громадян Колумбії, які зустрічалися там із відомою українською письменницею Вікторією Амеліною. За кілька днів Амеліна померла у лікарні. Ексклюзивний матеріал «Семеро загиблих постійно стоять перед очима»: сорок днів тому росіяни знищили найпопулярніше кафе Краматорська" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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