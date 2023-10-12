Служба безпеки України задокументувала нові злочини колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, який підозрюється у державній зраді. Про це повідомили у відомстві.

«Переховуючись від правосуддя за межами України, він активно співпрацює з російськими спецслужбами та виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти нашої держави. Для цього поширює наративи кремля у своїх коментарях ворожим пропагандистам, у тому числі в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої. Там він регулярно виправдовує збройну агресію рф, тимчасову окупацію частини України і поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави. При цьому, тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця — діючий державний службовець однієї із районних адміністрацій Києва. Фігурантка робила це навіть після повномасштабного вторгнення рф у нашу державу. Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час і тематику його участі в прямих ефірах або записі коментарів», — йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомили, що чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови.

«Крім того, посадовиця адмініструвала Телеграм- та Ютуб-канали колишнього прем’єра, а також його особисті сторінки у соцмережах. Там вона також „розганяла“ провокативні матеріали, в яких повторювала риторику кремля про війну в Україні і дезінформувала про суспільно-політичну обстановку в нашій державі. Перед відправкою Азарову „тез“ для його виступів та публікацією дописів у його інтернет-ресурсах фігурантка дистанційно погоджувала всі матеріали зі ще однією помічницею експрем’єра у москві. Нею виявилась колишня колега фігурантки, яка після повномасштабного вторгнення рф виїхала до країни-агресора», — йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що викрита чиновниця з Києва є керівником одного із підрозділів «Фонду гуманітарної підтримки», створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського «Комітету спасіння України». Через ці установи фігурантка регулярно отримувала оплату за свої «послуги».

«Під час обшуків у фігурантки виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які вона використовувала для спілкування з прем’єром-втікачем, його „московською“ помічницею та російськими пропагандистами», — повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Азарову про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що раніше його злочинні дії були кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Двом його помічницям підозра оголошена за статтями:

▪️ ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Як писали «ФАКТИ», два роки тому Азаров подав судовий позов проти СБУ та РНБО.

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