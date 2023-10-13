«Називайте нас бандерами»: футболісти лідера УПЛ записали вогняний трек (відео 18+)

Футболісти лідера УПЛ «Кривбасу» Дмитро Хомченовський, в активі якого чотири матчі у складі збірної України, та Андрій Понєдєльнік записали новий патріотичний трек «Називайте нас бандерами», повідомляє офіційний сайт криворізького клубу.

Як з'ясувалося, Дмитро написав біт, а Андрій став автором тексту. Як розповіли самі футболісти, ідея створити нову композицію прийшла після одного з тренувань «Кривбаса». Хомченовський та Понєдєльнік планують розвивати свою музичну діяльність і сподіваються, що наступний трек буде не про війну.

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«Ми сиділи разом у кімнаті після одного з тренувань „Кривбаса“, спілкувалися з приводу можливих майбутніх композицій, — розповів Андрій Понєдєльнік. — Ідея прийшла, Діма склав біт, я написав слова. Дуже хотіли створити новий контент і спільними зусиллями нам це вдалося. Слова підходять під ситуацію в Україні. рашисти продовжать тероризувати нашу мирну землю і народ. Дуже хочемо, щоб війна якнайшвидше закінчилася: щоб ми вигнали нечисть з української землі і перемогли».

«Записали трек ще півтора місяці тому. Зараз є думки щодо наступної композиції, і дуже хочеться, щоб вона була не про війну. Але ж хочемо підтримати український народ. Будемо раді збільшити нашу аудиторію та, можливо, наступного разу спробуємо інші тематики. Назву треку придумав Понєдєльнік. росія боїться справжніх бандер, тому нехай нас так і називає, бо ми всі — сини та дочки Бандери, сини та дочки України», — наголосив Дмитро Хомченовський.

До речі, це вже друга спільна робота підопічних Юрія Вернидуба. У червні криворізький дует випустив дебютний музичний ролик з піснею «Доля», лейтмотивом якого стала визвольна боротьба українського народу проти російської окупації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Даяна Ястремська приємно здивувала шанувальників новою піснею.

Фото ФК «Кривбас»

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