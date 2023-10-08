Команда Вернидуба здолала «Чорноморець» та сенсаційно стала лідером УПЛ: відеоогляди матчів 10-го туру

У неділю, 8 жовтня, трьома матчами завершилася програма 10-го туру української прем'єр-ліги (поєдинок «Зоря» — «Шахтар» перенесено на невизначений термін), головною сенcацією якого стала поразка «Динамо» у Житомирі від «Полісся».

Чемпіонат України. 10-й тур

8 жовтня (неділя)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:0 (Приходько, 58, з пенальті). Юніорські склади — 2:0.

У зустрічі команд титулованих тренерів Юрія Вернидуба і Романа Григорчука в Кривому Розі, перед початком якої футболісти обох команд підтримали Ізраїль, що був атакований терористами, визначився сенсаційний лідер прем'єр-ліги.

Криворіжці завдяки голу з пенальті Приходька помстилися «морякам» за нещодавній виліт з Кубка України, зумівши не лише вперше з 2012 року здолати вдома «Чорноморець», а й очолити турнірну таблицю чемпіонату України.

«Оболонь» (Київ) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:0 (Краснопір, 34). На 60-й хвилині вилучений Курило, а на 80-й — Мозіль (обидва — «Металіст 1925»). Юніорські склади — 1:1.

Столичні «пивовари» настільки надихнулися проходом «Динамо» у Кубку України, що після цього виграли два поспіль поєдинки УПЛ. Після виграшу на полі «Миная» підопічні Валерія Іващенка на рідній «Оболонь-Арені» завдяки голу форварда молодіжної збірної України Краснопіра здобули три очки у першій очній зустрічі з «Металістом 1925».

Додамо, що харків'яни після вилучення з поля захисника Курило та воротаря Мозіля закінчували зустріч вдев'ятьох. Причому «Металіст 1925», як напередодні «Мілан» у серії А, бився останні хвилини з польовим гравцем (захисником Черваком) у воротах.

«Рух» (Львів) — «Минай» — 0:0. Юніорські склади — 1:0.

У ювілейному, 300-му, матчі Володимира Шарана на чолі клубів УПЛ «Минай» не зміг відсвяткувати свою першу перемогу в сезоні, але при цьому перервав забивну серію «Руху» у чемпіонаті країни, що тривала вісім поєдинків.

7 жовтня (субота)

«Дніпро-1» — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Філіппов, 10, Вовченко, 31, у свої ворота). Юніорські склади — 1:0.

ЛНЗ (Черкаси) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 2:2.

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 0:0. Юніорські склади — 3:0.

6 жовтня (п'ятниця)

«Полісся» (Житомир) — «Динамо» (Київ) — 3:2 (Крушинський, 14, Будківський, 64, Козак, 70 — Буяльський, 4, 51, з пенальті). На 57-й хвилині вилучено Морозка («Полісся»), а на 90+3-й — Караваєва («Динамо»). Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 20 очок (10 матчів);

2. «Полісся» — 19 (10);

3. «Шахтар» — 18 (9);

4. «Рух» — 16 (9);

5. «Чорноморець» — 16 (10);

6. «Динамо» — 15 (7);

7. «Дніпро-1» — 15 (8);

8. «Ворскла» — 13 (9);

9. «Колос» — 12 (10);

10. «Оболонь» — 12 (10);

11. «Металіст 1925» — 11 (9);

12. ЛНЗ — 9 (10);

13. «Олександрія» — 9 (10);

14. «Зоря» — 6 (8);

15. «Верес» — 6 (9);

16. «Минай» — 4 (10).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Юрій Климчук («Рух»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Рунич (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»), Володимир Бражко («Динамо»), Пилип Будківський («Полісся»).

У 11-му турі чемпіонату України після матчів збірних зіграють: «Оболонь» — «Зоря», «Металіст 1925» — «Кривбас» (20 жовтня); «Чорноморець» — «Минай», «Шахтар» — ЛНЗ, «Олександрія» — «Колос» (21 жовтня); «Верес» — «Рух», «Ворскла» — «Полісся», «Динамо» — «Дніпро-1» (22 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» у гостьовому поєдинку Ліги конференцій перемогла в Ісландії «Брейдаблік».

Фото ФК «Кривбас»

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