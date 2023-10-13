В Івано-Франківську вчительку зарізали на вулиці за зроблене зауваження (фото)

В Івано-Франківську жінка посеред вулиці зарізала за зауваження вчительку. Поліція вже затримала 26-річну зловмисницю.

Трагедія сталася 12 жовтня ввечері.

Чоловік з дружиною звернулися із зауваженням до двох жінок, які стукали у двері магазину, що вже не працював. Одній з них це не сподобалося, вона дістала ніж і вдарила у груди місцеву 32-річну вчительку, яка померла на місці.

Як повідомили в поліції, 26-річну мешканку Івано-Франківська виявили за місцем проживання. Вона раніше не судима. Поліцейські також вилучили ніж, яким ймовірно були завдані тілесні ушкодження потерпілій.

Фігурантку поліцейські затримали. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Київщині до довічного ув'язнення засудили жителя Білої Церкви, який вбив перехожого, завдавши йому 18 ударів ножем та викруткою.

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