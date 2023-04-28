Завдав 18 ударів викруткою і ножем: під Києвом чоловік по-звірячому вбив випадкового перехожого

На Київщині до довічного ув'язнення засудили жителя Білої Церкви, який вбив перехожого, завдавши йому 18 ударів ножем та викруткою.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що в липні 2021 року засуджений безпідставно напав на перехожого у Білій Церкві. Він завдав потерпілому щонайменше 18 ударів ножем та викруткою в різні частини тіла і з місця злочину зник. Від отриманих колото-різаних ран чоловік помер у медичному закладі.

Повідомляється, що засуджений вже є обвинуваченим у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень у вигляді 15 ударів викруткою ще одній особі. Свою вину у скоєному злочинець не визнавав. Суд також зобов'язав виплатити постраждалій стороні 1 млн гривень.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Раніше суд Києва виніс вирок місцевому мешканцю, який вбив людину за зауваження.

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