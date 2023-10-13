Обстріл Покровська: поліція показала відео перших хвилин після «прильоту» до будівлі соцзабезу, де були десятки людей
В Покровську Донецької області внаслідок ракетного удару загинула людина, 23 отримали поранення.
«Один загиблий та двадцять три людини поранено — прокурори продовжують фіксувати наслідки ракетного удару по центру Покровська», — повідомили в обласній прокуратурі.
Потерпілим з контузіями, забоями, переламами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу.
За даними поліції, серед поранених — 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки.
Руйнувань зазнали адмінбудівля УСЗН, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.
Патрульні показали записи з камер відеоспостереження, на яких перші хвилини після влучання.
Співробітниця управління соцзахисту розповіла, що відбувалось.
На цьому відео наслідки удару.
Нагадаємо, 13 жовтня 2023 року о 08:30 окупанти обстріляли центр м. Покровськ. Внаслідок влучання засобів ураження загинув чоловік, ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
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