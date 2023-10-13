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Події

Обстріл Покровська: поліція показала відео перших хвилин після «прильоту» до будівлі соцзабезу, де були десятки людей

19:48 13 жовтня 2023
руйнування

В Покровську Донецької області внаслідок ракетного удару загинула людина, 23 отримали поранення.

«Один загиблий та двадцять три людини поранено — прокурори продовжують фіксувати наслідки ракетного удару по центру Покровська», — повідомили в обласній прокуратурі.

Потерпілим з контузіями, забоями, переламами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу.

За даними поліції, серед поранених — 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки.

Руйнувань зазнали адмінбудівля УСЗН, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.

Патрульні показали записи з камер відеоспостереження, на яких перші хвилини після влучання.

Співробітниця управління соцзахисту розповіла, що відбувалось.

На цьому відео наслідки удару.

Нагадаємо, 13 жовтня 2023 року о 08:30 окупанти обстріляли центр м. Покровськ. Внаслідок влучання засобів ураження загинув чоловік, ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора в результаті атаки ворожих «шахедів» в Ізмаїльському районі пошкоджені припортова інфраструктура та житлові будинки.

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