Нічний удар по Україні: Ізмаїл знов атакований дронами, Харків — під обстрілом (відео)

У ніч проти четверга, 12 жовтня, противник атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed». Знов під ударом опинилися інфраструктурні об`єкти Одещини.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, баражуючі боєприпаси запускалися з північного та південного напрямків — Білгородська область (рф) та із мису Чауда (ТОТ Крим).

«Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів». Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України. Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 28 «Shahed-131/136», — йдеться у повідомленні.

Але були й влучення. За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, загалом в регіоні було збито 10 «шахедів». «Прильоти» зафіксовано в Ізмаїльському районі, де пошкоджена припортова інфраструктура та житлові будинки.

«На місці влучань виникли пожежі, їх вже ліквідовано. Постраждала одна людина — жінка 1935 року народження отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу», — додав він.

Опівночі ворог вдарив по Харкову. Як повідомив керівник обласної ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано «приліт» в одному з районів міста, пошкоджено приватний будинок.

«За уточненою інформацією, екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по місту Харків один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулась жінка — гостра реакція на стрес. Наразі спеціалісти надають постраждалим всю необхідну допомогу», — зазначив він.

Нагадаємо, що днями у небі над Одещиною було збито 23 «шахеди». Були влучання в логістичну інфраструктуру.

Ілюстративне фото ДСНС

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