Окупанти потужно вдарили по Покровську: зруйновано адмінбудинки, є жертви (фото)

Покровськ на Донеччині, по якому окупанти завдають ударів, у тому числі й «Іскандерами», знов зазнав обстрілів.

Як повідомив виконувач обов`язків керівника Донецької ОВА Ігор Мороз, завдано ударів по середмістю.

«Зараз відомо про щонайменше одного загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі», — повідомив він.

Фото ОВА

Фото ОВА

Фото ОВА

Наразі не відомо, який тип зброї використав ворог — це, а також остаточні наслідки удару встановлюються. На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

За даними МВС України, частково зруйновано дві адміністративні будівлі. Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 3 особи.

Фото МВС

Фото МВС

За словами Ігоря Мороза, напередодні рашисти вбили трьох жителів Донеччини: в Багатирі, Гірнику і Роздолівці. Ще вісім мешканців регіону були поранені.

Фото ОВА

В прокуратурі додали, що під час одного з влучань боєприпасів загинув чоловік, ще троє зазнали поранень. Інший засіб ураження поцілив по адміністративній будівлі. Поранень зазнали вісім співробітниць державної установи та дві відвідувачки.

Нагадаємо, що під час серпневої атаки міста «Іскандерами» в Покровську постраждали понад 90 людей, більше десяти загинули, зокрема, й начальник 9-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Донецькій області полковник служби цивільного захисту Віталій Кінц. Він потрапив під повторний ракетний удар по місту.

Фото ОВА

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