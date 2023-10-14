Рекорд Анікєєва та повергнута Мотричко росіянка: українці сенсаційно здобули два «золота» чемпіонату світу

Блискуче виступили на чемпіонаті світу зі стоклітинкових шашок у Кюрасао (острів у Карибському морі) українські спортсмени. Триразовий переможець європейських першостей харків'янин Юрій Анікєєв, який раніше критикував путіна і страждав за вишиванку, завоював «золото» у чоловічому турнірі, а п'ятиразовій чемпіонці Європи одеситці Вікторії Мотричко не було рівних у змаганнях серед жінок.

Анікєєв очолив чемпіонські перегони після 7-го туру і не віддав першу позицію до кінця змагань, хоча до останнього йому на п'яти наступав нідерландець Ян Гренендейк, який у підсумку відстав від українця на одне очко. До речі, харків'янин не лише вперше став чемпіоном світу з шашок-100 (2004-го він виграв світову першість з шашок-64). Юрій взагалі став першим представником України, який піднявся на п'єдестал пошани у цьому виді змагань.

Що ж до Мотричко, то реальну конкуренцію у боротьбі за титул їй склала лише наша колишня співвітчизниця Дар'я Ткаченко, яка виступала під нейтральним прапором. Але Вікторія чудово пройшла 15-турову дистанцію (у чоловіків — 19 турів) та у підсумковому протоколі випередила росіянку на два очки. Втішно, що «бронза» також дісталася представниці України — Олені Короткій з Кам'янського.

Додамо, що для Мотричко це друга поспіль медаль світових першостей з шашок-100 — 2021-го вона виборола «бронзу».

Загалом одеситка стала третьою представницею України, яка стала чемпіонкою світу зі стоклітинкових шашок. 1993-го титул дістався Ользі Левіній, а 2005-го, 2006-го, 2008-го і 2011-го — Дар'ї Ткаченко, яка сім років тому отримала від путіна громадянство рф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України здобула «золото» чемпіонату світу з шашок-64.

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