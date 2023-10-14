Був надзвичайно розумною людиною: у боях за Роботине загинув депутат з Харківщини

На Харківщині Дергачівська громада попрощалася з Олексієм Дзіговським. Молодший лейтенант 15-ї бригади НГУ загинув 6 жовтня у важких боях поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку. Про це повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко

Відомо, що Олексій народився у селищі Ветеринарне, закінчив школу у Козачій Лопані, де прожив більшу частину свого життя. Чоловік мав три вищих освіти: навчався у Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва, Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України та Харківському національному університеті внутрішніх справ.

До повномасштабного вторгнення Олексій Дзіговський працював заступником начальника соціального захисту Дергачівського району, інспектором з контролю за використанням земель у Харківській області, директором Дергачівської виправної колонії № 109, а також двічі був обраний депутатом Козачолопанської селищної ради. Олексій Дзіговський був щирою, чесною, порядною, доброю та надзвичайно розумною людиною, справжнім другом.

У березні 2022 року Олексій приєднався до Сил оборони України та мужньо боронив країну від російських окупантів. Під час виконання бойового завдання захисник потрапив під мінометний обстріл та отримав тяжкі поранення, несумісні з життям.

На момент загибелі бійцю було 46 років. Героя поховали на Новомихайлівському кладовищі у селищі Слатине. У чоловіка залишилась дружина Ольга, син Артем, мати Валентина та батько Дмитро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час звільнення Роботиного загинув 23-річний бойовий медик Іван Удодік з Рівненщини.

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