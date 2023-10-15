«Коридор затемнень» відкритий: що потрібно зробити в перші дні та чому це важливо (відео)

Коридор затемнень — це період між затемненнями — сонячним та місячним, непростий час з великим викидом потужних енергій, під час якого люди можуть відчувати сильний вплив планет.

Осінній коридор затемнень триватиме до 28 жовтня, і це досить складний період.

Він відбуватиметься під місяцем, що зростає, тому нам варто не тільки звільнитися від кармічних боргів, а й закласти фундамент своїх майбутніх починань. Це період, коли складно контролювати емоції, тому знавці зірок радять не приймати поспішних рішень, а підходити до важливих завдань з усвідомленістю та концентрацією.

Цими днями небажано влаштовуватися на нову роботу та приступати до нових проєктів, підписувати важливі документи та договори, брати кредити.

А от 28 жовтня найкраще підбити підсумки у справах, віддати борги. У цей час можна вирішити важливе фінансове питання, тому що на небі утворюється великий земний трін з Венери, Урану та Плутона.

Цього дня добре подавати документи на спадщину, на кредит або просити начальника про підвищення зарплати.

Відео вчорашнього сонячного затемнення, яке спостерігали жителі Північної, Центральної та Південної Америки.

Нагадаємо, період осінніх затемнень буде досить вдалим для Тельців. Саме вони отримають рідкісний шанс досягти важливої мети, а успіх супроводжуватиме Тельців буквально у всіх сферах життя.

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