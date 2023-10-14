Не прогавте шанс: «коридор затемнень» відкриє шлях до успіху лише одному знаку зодіаку

Осінній коридор затемнень, який розпочався у суботу, 14 жовтня, і триватиме до 28 жовтня, є не надто оптимістичним періодом. Особливо це стосується першого його дня.

Однак є й хороші новини, принаймні для представників одного із знаків Зодіаку, стверджує Ukr.Media.

У цих щасливчиків усі справи будуть йти добре, а починання принесуть добрі результати. Однак головне — їм дуже пощастить у коханні. Мова про представників стихії Землі — Тельців.

Саме вони отримають рідкісний шанс досягти важливої мети, а успіх супроводжуватиме Тельців буквально у всіх сферах життя. Несподівані сюрпризи можливі і в сфері почуттів. Хоча астрологи радять відмовитися від серйозних розмов із партнером і не ухвалювати доленосних рішень.

Уникайте підвищених тонів та намагайтеся не нав'язувати свою позицію.

Якщо ви раніше сварилися з коханим, доля надасть змогу виправити помилки минулого.

Що стосується решти знаків Зодіаку, то їм не варто зациклюватись на негативі. Потрібно вірити лише у власні сили та впевнено йти вперед.

Нагадаємо, що до кінця поточного тижня п'ять знаків Зодіака ще мають шанс піймати свою удачу, а ось невдахами середини місяця є Овни, Раки, Водолії і Скорпіони.

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