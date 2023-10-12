Сонячне затемнення 14 жовтня: що важливо зробити цього дня і яким знакам зодіаку треба бути обережними

Після місячного затемнення 29 вересня, яке відкрило так званий «коридор затемнень», 14 жовтня відбудеться сонячне затемнення. Його зможуть бачити понад 32 мільйонів людей планети.

Сонячне затемнення розпочнеться 14 жовтня 2023 року о 18:03 за київським часом (15:03 GMT, за Грінвічем) і закінчиться о 23:55 за київським часом (20:55 GMT), максимальна фаза — о 20:59 за Києвом (17:59 GMT).

Українці цього дня зможуть спостерігати затемнення Сонця на YouTube каналі NASA. Там будуть вести пряму трансляцію.

Коридор затемнень — це чудовий період для перезавантаження та переосмислення цінностей. Сприятливий момент визначення цілей і намірів. Це можливість вийти на новий рівень створення та управління своєю реальністю.

Часто в коридорі затемнень відбуваються події, що засмучують людину. Вона вважає, що втрачає щось цінне, з чим не готова розлучитися.

У цей час не можна проводити операції з великими сумами грошей — купівлі, продажу, інвестиції. А також укладати договори. Вважається, що в такі періоди розсіюється увага і можна ухвалити неправильне рішення або пропустити якісь важливі дрібниці.

Також не варто навантажувати себе фізично чи психоемоційно, оскільки у такі дні можуть посилюватися стреси.

Не бажано приймати важливі рішення, які стосуються особистого життя, оскільки вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків і виправити помилку потім буде дуже складно чи неможливо. Не треба звільнятися з роботи, з'ясовувати стосунки, сваритися.

Зазначимо також, що це сонячне затемнення відбудеться у Терезах і торкнеться представників кардинального хреста: Овнів, Раків, Терезів та Козерогів, а також Левів, знаком яких керує Сонце.

Цим знакам варто бути обережнішими з негативними емоціями: сплесками гніву, бажанням помсти та тотального контролю. Вам слід зберігати спокій у критичних ситуаціях, а також не приймати жодних спонтанних рішень.

Також варто бути обережнішими у відносинах із партером та у взаєминах із друзями та колегами. Сонячне затемнення сприятиме конфліктним ситуаціям, байдужості до партнера, віддалення та охолодження почуттів, а також нездоровому психологічному клімату в колективі.

Нагадаємо, що осінній сезон затемнень завершується місячним затемненням 28 жовтня о 23:14 у Тельці.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на жовтень для всіх знаків Зодіаку і розповіли, для кого середина жовтня буде не дуже вдалим часом.

Фото: Pixabay

292

Читайте нас у Facebook та Instagram