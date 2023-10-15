Росіяни скинули авіабомби на Херсон: місто повністю знеструмлене

У неділю, 15 жовтня, росіяни знов атакували Херсон. З бомбардувальника СУ-34 армія рф завдала авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні, повідомив керівник МВА Роман Мрочко. Попередньо, росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби.

У місті пролунав потужний вибух. За інформацією Мрочка, після вибуху в деяких районах Херсона зникла електрика, виникли перебої з водопостачанням.

Через російські обстріли у Херсоні погіршився зв'язок та відсутній інтернет, повідомив керівник МВА Мрочко.

За його словами, над відновленням електрики в місті працюють аварійні бригади. Мрочко закликав людей у разі потреби звертатися до пунктів незламності, де працюють генератори, є запаси їжі та інтернет.

Водночас в «Укрзалізниці» повідомили, що через російські обстріли пошкоджено тамбури поїзду Херсон-Київ, а залізничний вокзал переходить на резервне живлення.

«Ударною хвилею пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда № 102 Херсон — Київ, усі пасажири цілі. Недорахувалися кількох вікон, але це ми полагодимо. Поїзд вже виїхав з зони обстрілу і продовжує рух за графіком», — йдеться у повідомленні.

По Херсону та області за останню годину росіяни скинули 14 авіабомб, пишуть українські моніторингові канали.

Російська армія атакувала чотири населені пункти Бериславського району Херсонщини, скинула 11 керованих авіаційних бомб, повідомили в Telegram Сили оборони Півдня.

Російські загарбники щодня обстрілюють Херсон та звільнені населені пункти на правобережжі. Окупанти застосовують важке озброєння та авіацію проти мирного населення.

Крім того, вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по селищу Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей — чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вчора російські окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч» село Богатир Волноваського району Донецької області. В результаті удару загинув 11-річний хлопчик, зазнали поранень троє людей, у тому числі малолітня дитина.

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