Російський ворог вдарив по Херсону: вбито сержанта поліції, поранено пасажирів тролейбуса

Після нічної атаки на Україну, російські війська вранці 19 вересня з артилерії обстріляли Херсон, загинув сержант поліції.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

«Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Наші співчуття родині загиблого поліцейського», — йдеться в заяві міністра.

Також Клименко повідомив, що внаслідок влучення загорілася складська будівля. Рятувальники зараз гасять пожежу на площі до 1000 кв.м. На місці атаки працюють усі необхідні служби.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська артилерія пошкодила тролейбус з пасажирами, внаслідок чого двоє цивільних отримали важкі поранення.

За даними Прокудіна, йдеться про двох чоловіків-пасажирів тролейбуса віком 33 та 57 років. Постраждалих доправили до лікарні, де медики обстежують їх та надають допомогу.

Нагадаємо, сьогодні у Львові в результаті ударів ворога, виникла пожежа на складах на площі 9 тис. 450 кв.м. Є постраждалі. Під завалами також знайшли тіло загиблого чоловіка. Ліквідація пожежі триває.

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