35.09 / 35.75 37.34 / 38.14
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Двоє дітей підірвалися на міні на Миколаївщині, одна дитина загинула

17:09 15 жовтня 2023
Вибух міни

У Баштанському районі Миколаївської області через підрив на міні загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного друга було травмовано.

Про інцидент, який трапився у неділю, 15 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Згідно з оприлюдненою інфомацією, на міну діти натрапили у полі за селом, де гралися. Раніше саме там йшли активні бойові дії.

Аналогічний інцидент трапився й у Чернігівській області. Там в лісосмузі підірвались двоє дорослих місцевих мешканців. Один з них загинув, другого було поранено.

Всього ж з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах в Україні загинуло 248 осіб, а ще 525 — зазнали травмування.

Нагадаємо, що раніше на російській міні на деокупованій території Херсонщини підірвалися професійні сапери з міжнародної організації.

246

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Можуть передбачати майбутнє: астрологи назвали чотири знаки зодіаку із найсильнішою інтуїцією

дівчина та зодіак

Діви отримають важливе повідомлення, задумане Раками буде виконано, а Рибам краще побути на самоті: гороскоп на 15 жовтня 2023 року

Луїс Ернандес

Підійшов привітатись — і отримав із ноги в голову: відео вбивчого нокауту на 1-й секунді бою ММА

секрети стрункості

Вага буде танути, як сніг: прості та ефективні секрети стрункості моделей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту