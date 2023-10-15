Двоє дітей підірвалися на міні на Миколаївщині, одна дитина загинула

У Баштанському районі Миколаївської області через підрив на міні загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного друга було травмовано.

Про інцидент, який трапився у неділю, 15 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Згідно з оприлюдненою інфомацією, на міну діти натрапили у полі за селом, де гралися. Раніше саме там йшли активні бойові дії.

Аналогічний інцидент трапився й у Чернігівській області. Там в лісосмузі підірвались двоє дорослих місцевих мешканців. Один з них загинув, другого було поранено.

Всього ж з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах в Україні загинуло 248 осіб, а ще 525 — зазнали травмування.

Нагадаємо, що раніше на російській міні на деокупованій території Херсонщини підірвалися професійні сапери з міжнародної організації.



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