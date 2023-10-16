Росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по різних регіонах України: що відомо про наслідки на цей момент

У ніч проти понеділка, 16 жовтня, російські окупанти в черговий раз атакували Україну з повітря, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.



Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, усього було зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

«Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, «шахеди» противник направив у різних напрямках, зокрема на захід. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.

Ракетами та дронами-камікадзе ворог атакував Полтавщину. «У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них — десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає», — повідомив очільник обласної ОВА Філіп Пронін.

Ракетної атаки зазнала Дніпропетровщина: одну збили військові з ПвК «Схід», інша поцілила по території Дніпровського району.

«П'ять разів ворог бив по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та РСЗВ „Град“. У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі. Усюди — без загиблих і постраждалих», — підбив підсумки неспокійної ночі очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Без руйнувань та постраждалих минула ніч на Хмельниччині, яку ворог атакував дронами-камікадзе. «В області активно працювали сили ППО», — зазначив керівник обласної ОВА Сергій Тюрін.

Раніше керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук, коментуючи удари рашистів, зазначив, що окупанти напередодні зими намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України, як і портову інфраструктуру.

Фото з відкритих джерел

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