Чемпіон світу очолив збірну України з хокею

Національна збірна України з хокею, яка залишилася без головного тренера після усунення з посади Вадима Шахрайчука, отримала нового наставника.

Ним став 54-річний Дмитро Христич, який має досвід виступів у НХЛ та вже працював зі збірною України в якості асистента головного тренера. Контракт із Христичем та його тренерським штабом, до якого увійшли Олег Шафаренко та канадець Нік Філан, розрахований на один рік.

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«Христич здійснюватиме загальне управління командою, прийматиме остаточні кадрові та стратегічні рішення, — йдеться у заяві Федерації хокею України. — Шафаренко відповідатиме за тактичну та стратегічну підготовку команди до головних змагань, плануватиме та здійснюватиме тренувальний процес. Філан відповідатиме за аналітичну підготовку, вивчатиме можливості кандидатів до збірної, аналізуватиме гру суперників та вноситиме пропозиції щодо підготовки до окремо взятих суперників».

Додамо, що ФХУ поставила завдання перед новим тренером вийти до дивізіону 1А, а також взяти курс на омолодження складу національної команди.

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Зазначимо, що Христич під час ігрової кар'єри завоював в один рік, у 1990-му, «золото» чемпіонату світу серед молодіжних та дорослих команд. Виступаючи в НХЛ з 1990-го по 2002-й, провів у складі «Вашингтон Кепіталз», «Лос-Анджелес Кінгз», «Бостон Брюїнз» та «Торонто Мейпл Ліфс» 886 матчів, у яких набрав 636 очок за системою «гол+пас», що робить його найрезультативнішим українцем у найсильнішій лізі світу. Також двічі, у 1997-му та 1999-му, був учасником матчу всіх зірок НХЛ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий ексфутболіст «Динамо» та збірної України Юрій Максимов очолив «Дніпро-1».

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