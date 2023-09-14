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Знаменитий ексфутболіст «Динамо» та збірної України очолив «Дніпро-1» (фото)

17:24 14 вересня 2023
Юрій Максимов

Віцечемпіон країни «Дніпро-1», який звільнив після початку сезону головного тренера Олександра Кучера і припинив виступи в єврокубках, оголосив про призначення нового наставника. Ним став 54-річний ексфутболіст «Дніпра», «Динамо», «Вердера» та збірної України Юрій Максимов, котрий підписав контракт з дніпрянами на два роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначимо, що останнім місцем роботи фахівця був «Звягель» з другої ліги. Також Максимов очолював київські ЦСКА та «Оболонь», «Кривбас», донецький «Металург», «Ворсклу», російську «Мордовію», казахський «Тараз» і «Кешлю» з Азербайджану.

З «Мордовією» він виграв перший російський дивізіон, з «Кешлею» — Кубок Азербайджану, а з «Ворсклою» виходив у фінал Кубка України.

Додамо, що як футболіст Юрій Максимов, який зіграв 27 матчів і забив 5 м'ячів за збірну України, — триразовий чемпіон країни та володар національного Кубка у складі «Динамо», а також володар Кубка Німеччини і Кубка Інтертото у футболці «Вердера».

Дебют спеціаліста на чолі «Дніпра-1» відбудеться у неділю, 17 вересня, коли його підопічні у рамках 7-го туру УПЛ прийматимуть на «Дніпро-Арені» «Колос».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новачок української прем'єр-ліги ЛНЗ призначив головним тренером білоруса.

Фото СК «Дніпро-1»

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