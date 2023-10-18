Зросла кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю

В Запоріжжі триває розбір завалів в будинку, в який влучила ракета в ніч на 18 жовтня. Кількість загиблих зросла до п'яти людей. Так, з-під завалів деблокували тіла трьох людей, які вважалися зниклими безвісти. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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«Також у медичні заклади доставлено п'ятеро поранених», — повідомив у своєму Telegram-каналі посадовець.

Як писали «ФАКТИ», під час обстрілу було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок (переважно в них повилітали вікна). Також постраждали 11 приватних будинків, 2 навчальних та 2 медичних заклади.

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