Вночі росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у центрі Запоріжжя: є загиблі та поранені (фото, відео)

У ніч проти середи, 18 жовтня, під ракетним ударом знов опинилося Запоріжжя — зруйновані кілька поверхів багатоквартирного житлового будинку, є жертви.

РЕКЛАМА

«Вночі працювали на місці кривавого терористичного акту рашистів — багатоповерхівка в центрі міста, де мирно спали люди. На жаль, кількість загиблих зросла до двох осіб, поранених — до трьох людей, ще троє людей вважаються безвісти зниклими», — повідомив очільник обласної ОВА Юрій Малашко.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

Жителів евакуювали в безпечне місце, надали психологічну та іншу допомогу. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Фото ОВА

РЕКЛАМА

Фото ОВА

Містянам, які не можуть вирішити свої проблеми, чи тим, хто шукає людину після трагедії, радять звертатися на «гарячу лінію» за телефоном 800 503 508.

РЕКЛАМА

В МВС України повідомляють, що ворог завдав по Запоріжжю шість ракетних ударів, тип ракет встановлюється.

А в ДСНС додали, що зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. Рятувальники, правоохоронці та волонтери врятували чоловіка та передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.

Журналісти «Суспільного» поспілкувалося з мешканцями пошкодженого під'їзду, один з яких розповів, що ракета влучила в сусідську квартиру, де проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами. «Прокинувся від удару та від крику дружини: її ноги були у склі. Я її обтрусив і потім побачив, що і у мене рани на руках», — розповів містянин.

А жінка з цього ж будинку сказала, що люди чула два вибухи. Один не дуже гучний, після якого люди пішли в коридор, а від другого, дуже гучного, «все затряслося» та почали вилітати вікна. Люди у піжамах вибігли на подвір'я і вже по уламках добігли до підвалу, де знаходиться укриття.

Нагадаємо, що днями ворог завдав ракетно-дронового удару по Україні. ППО збила багато повітряних цілей, але були й влучання, зокрема, на Кіровоградщині.

Фото ДСНС

344

Читайте нас у Facebook та Instagram