Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 18 жовтня було обстріляне місто Запоріжжя. Під час обстрілу було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок (переважно в них повилітали вікна). Також постраждали 11 приватних будинків, 2 навчальних та 2 медичних заклади. Обстеження триває. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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«Робітники „Запоріжремсервісу“ і керуючих компаній разом з волонтерами „Добробату“ закривають вибиті вікна листами OSB. „Елуашівці“ вивозять будівельне сміття, „Запоріжміськсвітло“ ремонтує мережі зовнішнього освітлення, „Запоріжелектротранс“ — контактну мережу електротранспорту», — повідомив він.

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За словами начальника Запорізької ОВА Юрія Малашка, станом на зараз рятувально-пошукові роботи продовжуються. Про це він повідомив в етері марафону «Єдині новини».

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«Першочергове, це зараз розбір завалів, потім — це консервація будинку, бо в нас майже прохолодно. Так, 3−4-5 градусів в ночі буває. Третє — це розробка проектно-кошторисної документації і безпосередньо відновлення», — зазначив посадовець.

Наразі в будинку відключені газо і електропостачання, бо ідуть подальші роботи.

«У крайніх підїздах нині перебувають люди. Вон забирають свої речі, для переїзду. Або, якщо не переїжджають, то упорядковують їх», — пояснив Юрій Малашко.

Тим часом поліція опублікувала відео моменту прильоту ракети в житловий будинок.

Як писали «ФАКТИ», днями ворог завдав ракетно-дронового удару по Україні. ППО збила багато повітряних цілей, але були й влучання, зокрема, на Кіровоградщині.

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