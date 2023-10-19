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Шоу-бізнес

Колишній «Холостяк» Макс Михайлюк вдруге стане батьком

11:33 19 жовтня 2023
Макс Михайлюк та Даша Хлистун

Колишній учасник романтичного реаліті «Холостяк», пілот Макс Михайлюк вдруге стане батьком. Про це він з дружиною, відомою моделлю Дашею Хлистун оголосили у соцмережах. Вони обоє опублікували на своїх сторінках в інстаграмі фото з позитивним результатом тесту на вагітність.

«Дивам потрібно небагато часу», — підписав світлину Макс.

Даша теж опублікувала фото з тестом і додала: «+1 Михайлюк в сім'ю». Вона подякувала усім за привітання. Пізніше модель зізналася, що другу вагітність вони не планували саме зараз, проте дуже щасливі та з нетерпіння чекають нового члена родини.
В коментарях друзі та передплатники вітають Макса та Дашу.

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Нагадаємо, герой 10 сезону шоу «Холостяк» Макс Михайлюк та зірка модельного бізнесу Даша Хлистун виховують доньку Аріану, яка народилася 27 квітня 2021 року. Вже після народження дитини закохані зіграли скромне весілля.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що телеведуча Лілія Ребрик втретє стане мамою.

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Фото: instagram.com/dasha_khlystun, instagram.com/flymax

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