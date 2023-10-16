«Люди, що з вами?»: Лілія Ребрик відповіла на хейт через третю вагітність

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка нещодавно повідомила про третю вагітність, здивована реакцією деяких коментаторів у мережі. Її обурює те, що дехто вважає, що вони з чоловіком наважились на третю дитину заради вигоди. Зокрема, статусу багатодітної родини задля можливого виїзду чоловіка за кордон чи для уникнення виконання військового обов’язку.

«Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб „відскосити від армії“ або виїхати за кордон, ЩО З ВАМИ? Ви серйозно розглядаєте дитину як інструмент досягнення чогось? Вдумайтесь: ви в народженні ДИТИНИ бачите вигоду! Ви за якими життєвими принципами взагалі живете?», — дивується телеведуча.

Вона поділилася своїми переконаннями, що дітей народжують в любові, в міцній родині, де хочуть і можуть оточити турботою ще одного малюка.

«Люди народжують дітей, бо люблять одне одного! І відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей оточити любовʼю, турботою і виховати їх у міцній щасливій родині. І так — у своїй рідній країні! І так — МОЖУТЬ, бо працюють і податки сплачують», — пише Лілія і радить усім сприймати життя не через вигоду, а через серце.

Нагадаємо, Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким виховують доньок Діану та Поліну. Цього літа телеведуча вперше від початку повномасштабного вторгнення влаштувала дівчатам канікули на морі. Незадовго до початку великої війни родина придбала просторий заміський будинок, де ще триває ремонт.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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