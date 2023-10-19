Скоро чекайте подарунків долі: які знаки зодіаку можуть розраховувати на винагороду наприкінці тижня

Люди, які старанно працюють кожного дня, у тому числі й у день Песика-Жартуна, цілком можуть розраховувати на те, що їхні старання будуть відзначені Всесвітом.

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І якщо представники більшості знаків зодіаку отримають свою «подяку» лише згодом, то тих, хто народився під трьома сузір'ями, приємні сюрпризи чекають вже наприкінці тижня, пише УНІАН.

Діва

Цього тижня Діви дуже добре працювали. Вони показали, наскільки можуть бути ефективними і чому їх варто цінувати більше за інших. Звичайно, начальство не пройде повз ваших успіхів і заохотить вас відмінною премією. Крім того, вам можуть запропонувати зайнятися новим проєктом, успішна реалізація якого принесе вам славу і ще більше грошей.

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Стрілець

Стрільці — це теж дуже працьовиті люди, які здатні весь свій час присвячувати улюбленій справі. Через це вони часто забувають про відпочинок. Так ось вже днями ви можете виграти якісь путівки в заміський комплекс або за кордон. Тому сміливо беріть участь в розіграшах. Цього разу вам точно пощастить.

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Близнюки

Чарівні Близнюки будуть перебувати в центрі уваги, завдяки чому зможуть встановити нові зв'язки. Вони будуть не тільки діловими, а й романтичними. У цей період ви можете зустріти людину, яка розгорне ваше життя на 180 градусів. Зустріти людину, яку покохаєте ви і яка покохає вас — подарунок небес.

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Втім, представники інших знаків зодіакального кола можуть провести певні «грошові» ритуали, які порадують їх фінансовими надходженнями.

А хто з представників зодіакальної родини стане багатшим до кінця жовтня, читайте в нашому гороскопі.

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