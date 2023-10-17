Золота осінь принесе золотий гаманець: які чотири знаки зодіаку розбагатіють у жовтні

Жовтень стане сприятливим періодом для фінансового добробуту, особливо починаючи з дня Допитливого Мавпеняти.



Зірки дають потужний сигнал про те, що можна встановити міцний матеріальний фундамент й не хвилюватися про гроші до завершення року, пише НВ.

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При цьому найбільше пощастить представникам чотирьох знаків зодіаку — для них ситуація розвиватиметься досить легко, і вони не матимуть потреби великою мірою напружуватися, щоб мати достатньо коштів.

В останні два тижні жовтня 2023 року пощастить Левам, Терезам, Стрільцям та Дівам.

Лев

У жовтні вам може здатися несподіванкою можливість отримання грошей або повернення боргу, а також відновлення важливої речі. Варто не розслаблятися цього місяця і приділити належну увагу своїй роботі. Відкласти подорожі за кордон та дорогі покупки на кращі часи. У другій половині місяця спробуйте знайти час для відпочинку, це допоможе зберегти ваші фізичні і психічні ресурси.

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Діва

У жовтні важливо залишати стабільність у сфері діяльності, утримуватися від обговорення підвищення зарплати з керівництвом і уникати прийняття нових обов’язків. Різкі стрибки в кар'єрному розвитку можуть призвести лише до додаткового стресу. Продовжуйте працювати наполегливо, і вас чекає успіх, який допоможе досягти фінансової стабільності, про яку ви мрієте.

Терези

Ваш дохід може зростати як із неба. Ви можете сприйняти вигідну пропозицію або отримати неочікувану оголошену керівництвом премію. Головне — не втрачати впертості і залишатися амбіційним у своєму підході до справ та роботи.

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Стрілець

У жовтні на роботі передбачаються позитивні зміни. Є можливість підвищення по службі або отримання заборгованої зарплати. Варто розглянути цю можливість та обговорити її з керівництвом — результат може не виявитися миттєвим, але прийде незабаром. У другій половині місяця, для уникнення конфліктів на роботі та збереження гарних стосунків з колегами та оточенням, розумно залишати емоції під контролем та обмірковувати свої слова.

Але гроші — це не весь спектр нашого життя, тому представники інших чотирьох знаків зодіакального сузір'я зможуть кардинально змінити своє життя на краще, ухваливши важливі рішення та пройшовши випробування, які виведуть їх на зовсім новий етап життя.

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