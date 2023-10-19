В передостанній четвер місяця, 19 жовтня, більшість людей швидко справлятимуться з усіма професійними обов'язками, вважають астрологи.



Однак приступати до найважливіших чи найважчих завдань варто лише у першій половині дня, залишивши на другу набагато простіші справи, радять фахівці.

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Овен

День складеться вдало, якщо ви утримаєтеся від необдуманих вчинків. Бажано скласти план дій і в усьому його дотримуватися — в цьому випадку вам буде простіше зосередитися, ніхто не зіб'є вас з пантелику. Ділові відносини з чоловіками складаються непогано, а от із жінками порозумітися важче, особливо якщо ситуація вимагає напруженої спільної роботи.

Овнам сьогодні бажана розбірливість у контактах. Намагайтеся проводити більше часу з тими, хто вас підтримує, ніж з тими, хто сам вимагає підтримки.

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Телець

Сприятливий плідний день, який підходить для серйозної роботи. Ви добре справляєтеся зі складними завданнями, і немає такої проблеми, вирішити яку ви не змогли б. Тільцям важлива увага до деталей та порядок у всьому; намагайтеся уникати хаосу і плутанини.

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Гармонійно і просто складаються стосунки з оточенням. І вдома, і на роботі ви відмінно ладнаєте з людьми. Буде можливість відновити якісь старі зв'язки, врегулювати давні конфлікти. Чим би ви не займалися цього дня, майте на увазі — результат буде отримано трохи пізніше, ніж очікувалося.

Близнюки

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Будьте наполегливими: зараз це необхідно, щоб досягти успіху. Не втрачайте можливості навчитися чогось нового, запозичити цінний досвід. А ось від самореклами у будь-якій формі Близнюкам краще утриматися; нехай ваші успіхи та досягнення говорять за вас.

Сприятливий день для того, щоб розпочати регулярні заняття спортом або відмовитись від шкідливих звичок. Можливі успіхи у творчості, причому найбільшими вони будуть у тих, хто бере участь у якихось спільних проєктах, ділиться своїми ідеями з однодумцями.

Рак

Проблеми не виключені, але ви підходите до їх вирішення творчо, і ситуація швидко змінюється на краще. Можна експериментувати, шукати нових шляхів до мети; там, де ви покладаєтеся на інтуїцію, все складається вдало. Можливі цікаві знайомства, не виключений початок дружніх чи романтичних стосунків.

Приємним буде спілкування, добре пройдуть і ділові, і творчі зустрічі. Раків порадують новини щодо людей, які вам особливо дорогі. Непоганий день для покупок, зокрема незапланованих; не виключені подарунки.

Лев

Левів у всьому супроводжує удача. Можна братися за нові справи, у тому числі складні та заплутані. Ви швидко домагаєтеся своїх цілей, допомагають у цьому винахідливість та практична кмітливість. Там, де інші витають у хмарах, ви реально оцінюєте ситуацію і досягаєте свого.

З'являються нові творчі плани, ідеї, сміливі плани щодо особистих стосунків. Не завжди вдається отримати підтримку оточуючих, але вас це не бентежить: ви не сумніваєтеся в успіху і досягаєте його. Можливі приємні сюрпризи.

Діва

Цікавий день, повний сюрпризів та несподіванок. Ви діяльні та енергійні, не хочете сидіти склавши руки, досягаєте відмінних результатів там, де інші зазнали б невдачі. Добре у Дів проходять ділові переговори на найвищому рівні, зустрічі з офіційними особами.

Ви не тільки знайдете союзників, але й справите найсприятливіше враження на людей, з якими вам незабаром доведеться плідно співпрацювати. Сприятливий день для набуття практичних навичок, ви швидко навчаєтеся тому, що незабаром може стати в пригоді. Не поспішайте з покупками.

Терези

Ви впевнені у своїх силах. Ні тимчасові труднощі, ні невдачі не змусять вас засумніватися в успіху. Можливі приємні сюрпризи, привабливі пропозиції, від яких не захочеться відмовлятися. У деяких Терезів буде шанс перетворити своє давнє хобі на бізнес, і представники знака обов'язково цим скористаються.

Сприятливий день для неформального спілкування, зустрічей із друзями, відпочинку в компанії близьких. Радують романтичні побачення, завдяки вашій щирості та відкритості, відносини з коханою людиною стають глибшими та гармонійнішими.

Скорпіон

Сприятливий день для серйозної роботи, яка потребує зосередженості, глибоких знань, аналізу чужого досвіду. Деяким Скорпіонам доведеться взяти на себе велику відповідальність; представники знаку не злякаються цього і не зроблять помилок. Середина дня — слушний час для ділових контактів та початку співпраці.

Добре складаються подорожі. У дорозі можливі приємні знайомства, які започаткують запаморочливі романи. Рішення, прийняті під кінець дня, визначать розвиток подій протягом кількох найближчих місяців.

Стрілець

Відмінний день у Стрільців для ділових переговорів, зустрічей з потенційними діловими партнерами та роботодавцями. Ви знаходите вагомі аргументи, говорите переконливо і серйозно, можете заразити оточення своїм ентузіазмом. Якщо ви впевнені в успіху якихось починань, то обов'язково отримаєте підтримку.

Друга половина дня — чудовий час для того, щоб проявити ініціативу в особистих стосунках. Можна зробити крок назустріч людині, яка вам симпатична, зізнатися у своїх почуттях. Фінансова картина сприятлива, можливі фінансові надходження, можна робити покупки.

Козоріг

Намагайтеся не нервувати через дрібниці; навіть якщо на початку дня все йде не зовсім так, як хотілося б, ситуація незабаром зміниться на краще. Можна довести до кінця справи, розпочаті раніше, отримати відповіді на питання, які турбували вас та ваших близьких.

Козорогам варто бути обережнішими з грошима. Від незапланованих покупок і дорогих розваг краще утриматися, з укладанням угод не варто поспішати. У другій половині дня ви будете менш уважні, ніж зазвичай, можете щось втратити чи забути. Проте серйозних проблем через це не виникне.

Водолій

Плідний насичений день. Ви швидко справляєтеся з вирішенням будь-яких завдань, навіть найскладніших, отримуєте відповіді на питання, над якими оточення довго сушило голову. Яскраво проявляються лідерські якості, вам вдається не лише зібрати навколо себе однодумців, а й надихнути їх на подвиги.

Водоліям добре приймати гостей, влаштовувати імпровізовані свята, домашні вечірки. Буде нагода поспілкуватися з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували, налагодити стосунки з тими, хто був на вас скривджений.

Риби

Легкий приємний день. У вас багато виходить добре, причому для досягнення цілей не доводиться докладати зусиль. Можливі подарунки, не виключено й отримання винагороди за якусь виконану роботу. Імовірні незаплановані ділові поїздки, які будуть напрочуд плідними.

День чудово підходить Рибам для спілкування. Добре проходять і ділові, і особисті зустрічі, вдається налагодити стосунки з тими, хто був сердитий чи скривджений на вас. Ви охоче йдете на компроміси з близькими, але у важливих питаннях зберігаєте твердість і правильно робите.

Також варто зазначити, що за Східним календарем, 19 жовтня — день Металевого Собаки, якого в дитинстві зазвичай називають Песиком-Жартуном за бажання перевдягатися в різні костюми, щоб розсмішити оточення. Песик та й дорослий Собака в їхніх очах завжди сприймається як справедлива та благородна істота.

Він вірить в справедливість і завжди несе добро своїми смішними, але благородними вчинками.

Люди, які народилися в рік або день Собаки, цінують духовні якості та розвиток через внутрішню гармонію.

«Сьогодні було б корисно вирушити у подорож, особливо з робочою метою — це принесе вам успіх. Загалом, ваша благородність та справедливість допоможуть вам підтримувати гармонію у стосунках та досягати взаєморозуміння. Сконцентруйтеся на тому, щоб бути терплячим й тямущим під час спілкування з оточенням, і ваші стосунки стануть ще міцнішими та згуртованішими», — радять знавці Східної астрології.

А про те, кому золота осінь принесе золотий гаманець у жовтні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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