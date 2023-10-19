Чудо-бюстгальтер: представлено новий засіб боротьби з раком грудей

Минулого року Нобелівську премію з хімії було присуджено вченим, дослідження яких дали змогу створити поліпшені ліки проти раку. І ось нова сенсація. Група вчених Массачусетського технологічного інституту (MIT) представила важливий винахід, який дасть змогу значно спростити діагностику раку грудей на ранній стадії. Невеликий ультразвуковий апарат кріпиться на чашечці бюстгальтера. Він здатний просканувати груди, поки жінка п'є чашечку кави.

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Чудо-бюстгальтер створено під керівництвом професора з Туреччини Джанан Дагдевірен. Вона зайнялася його розробкою, після того, як від раку грудей померла її тітка.

«Моя тітка була дуже молода, їй було всього 49 років. Їй в голову не могло прийти, що смерть може бути так близько. Не виключено, що такий бюстгальтер міг би її врятувати», — каже Дагдевірен.

Професор Джанан Дагдевірен

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Створений під її керівництвом пристрій дасть змогу ефективніше спостерігати за пацієнтками з групи ризику, відстежуючи появу пухлин у перервах між мамограмами.

Поки що найпоширенішим методом діагностики раку молочної залози є мамографія. Груди просвічують рентгенівськими променями, щоб побачити, що в них всередині. Головними недоліками такого дослідження є його відносна дорожнеча та небажаність частого застосування. У багатьох країнах за його проведення жінкам доводиться платити самостійно, оскільки мамографія не покривається обов'язковою медичною страховкою.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), рак молочної залози є найпоширенішим видом онкології. У 2020 році цей діагноз поставили 2,3 мільйонам жінок. З них померли 685 тисяч пацієнток. У жінок це друга за поширеністю причина смерті.

За даними Американського онкологічного товариства, раннє виявлення раку молочної залози — на стадії первинної пухлини — дає пацієнтці 99-відсотковий шанс прожити ще щонайменше п'ять років.

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«Розумний бюстгальтер» оснащений гнучким пластиром, до якого прикріплений сканер для розпізнавання пухлини. У чашці бюстгальтера зроблені прорізи, якими можна переміщати невелику ультразвукову камеру. Вона показує внутрішню частину грудей з різних боків. Зазвичай під час проходження ультразвукових досліджень використовується спеціальний гель, але тут він не потрібен.

Тести показали, що новий прилад може виявити ущільнення діаметром до 0,3 см, що приблизно відповідає розміру пухлини на ранній стадії. Іншими словами, точність «розумного бюстгальтера» досить висока.

На розробку пристрою групі професора Дагдевірен знадобилося шість із половиною років. У серпні «розумний бюстгальтер» був запатентований у США. Наразі він проходить клінічні випробування.

Поки що вартість одного апарату становить майже 1000 доларів, але його творці впевнені, що вона знижуватиметься. Налагодження виробництва займе близько чотирьох або п'яти років, після чого, як запевняють учені, «за щоденного дослідження кожне сканування коштуватиме менше, ніж чашка кави».

Раніше повідомлялося, що знаменита супермодель Лінда Євангеліста вперше розповіла про боротьбу з раком грудей.

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