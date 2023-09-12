«Я знаю, що стою однією ногою в могилі»: знаменита супермодель вперше розповіла про боротьбу з раком

Легендарна супермодель Лінда Євангеліста, яка показувала наслідки невдалої спроби видалення жиру, що спотворила її тіло, в інтерв'ю The Wall Street Journal зізналася, що за останні п'ять років у неї двічі діагностували рак молочної залози. Вперше лікарі повідомили її про діагноз після планової мамографії наприкінці 2018 року. Тоді вона ухвалила рішення про двосторонню мастектомію. Через чотири роки у неї знову виявилося ущільнення в грудях, а за результатами магнітно-резонансної томографії медики запідозрили рецидив.

58-річна Євангеліста розповіла, що у розмові з хірургом попросила його не думати про її зовнішній вигляд: «Зроби дірку в моїх грудях. Я не хочу, щоб було гарно. Я не збираюся вмирати через це».

Після цього, за словами Лінди, вона жила за принципом «роби, що потрібно, і пройди через це». Після операції та терапії онколог сказав їй, що прогноз хороший, проте ризик рецидиву все ж таки залишається.

«Я знаю, що стою однією ногою в могилі, але настрій святковий. Я така рада, що живу, все інше — лише бонус», — заявила Євангеліста.

Вона приховувала діагноз (знали лише найближчі), щоб не дати приводу таблоїдам обговорювати те, що відбувається.

«Я не хочу, щоб Daily Mail чекала на мене за дверима, як вони роблять щоразу, коли щось трапляється», — жорстко підкреслила Лінда.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», герой бойовиків вперше зізнався, що восьмий рік веде боротьбу з раком.

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