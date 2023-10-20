Ракам не варто поспішати з ухваленням рішень, а Козероги мають бути готовими до несподіванок: гороскоп на 20 жовтня 2023 року

Завершувальний день робочого тижня, на який раніше астрологи давали поради всім знакам, вважається часом, коли варто братися за важливі справи, що можуть бути завершеними до його кінця. П`ятниця, 20 жовтня, вважається днем, коли ваша інтуїція буде гострою й допоможе впоратися з найскладнішими проєктами. Сьогодні є сенс також приділити час плануванню на майбутнє — в цьому також допоможе ваша інтуїція.

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Овен

Ви маєте вирішити проблеми, що накопичилися за останні кілька днів, довести до кінця справи, розпочаті раніше. Все це дається нелегко, але докласти зусиль варто — ви будете задоволені результатами, зможете пишатися собою, інформує Ukr.Media.

У Овнів можливі розбіжності із близькими, часом важко буде знайти компроміс. Ви, однак, зможете впоратися з емоціями, не дозволите суперечці перетворитися на обмін претензіями і докорами. Друга половина дня — відповідний час для прогулянок та активного відпочинку. Розумні фізичні навантаження бадьорять та піднімають настрій.

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Телець

Сприятливий день для обговорення важливих питань. Ваша думка часто буде вирішальною, тому перш ніж висловити її, варто зайвий раз все перевірити, переконатися, що ви спираєтеся на факти і берете до уваги все, що потрібно. Буде можливість заручитися підтримкою впливових людей, знайти союзників, які багато для вас зроблять.

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День підходить Тельцям для звернення до державних організацій, оформлення документів. Ви із задоволенням допомагаєте людям, які опинилися в складній ситуації, і тішитеся їхньою щирою подякою.

Близнюки

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Сприятливий день, легкий та вдалий. З'являються чудові ідеї, ви зустрічаєте людей, з якими цікаво мати справу, і домовляєтесь про взаємовигідну співпрацю. Оптимізм не зраджує вам ні на хвилину, оточуючі помічають це і тягнуться до вас. Ймовірний початок дружніх чи романтичних відносин.

Добре складаються у Близнюків поїздки як ділові, так і розважальні. Буде можливість отримати корисний досвід або вирішити важливі питання щодо навчання або підвищення кваліфікації. У другій половині дня будьте особливо уважні до свого здоров'я.

Рак

Не поспішайте приймати рішення, особливо важливі, що стосуються не лише вас, а й оточуючих. Поспостерігайте за тим, як розвиватимуться події — не виключено, що вам нічого не доведеться робити, все й так складеться найкращим чином. Можливі грошові надходження, зокрема значні.

Друга половина дня буде у Раків досить неспокійною, вам доведеться займатися кількома справами одночасно, важко буде зосередитись. Допоможуть друзі та перевірені союзники — вони охоче візьмуть на себе частину ваших турбот.

Лев

Початок дня — чудовий час для незвичайних справ, що вимагають творчого підходу. Ви знайдете союзників і помічників, зустрінете людей, у яких зможете багато чому навчитися, зрозумієте, з ким варто ділитися ідеями, а кому краще поки ні про що не розповідати. Вдасться вирішити фінансові питання, не є винятком вигідні угоди.

Друга половина дня більше підходить Левам для роздумів, ніж для активної діяльності. Ви спостережливі, нічого не випускаєте з уваги і будуєте плани на майбутнє, яке незабаром вдасться реалізувати.

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Діва

Дійте самостійно — це найкращий спосіб швидко досягти успіху. Можливі розбіжності з давніми союзниками, суперечки можуть забирати багато часу та сил. Деяким Дівам до того ж доведеться вислухати критичні зауваження; намагайтеся не приймати їх близько до серця і не втрачайте віри у себе.

Важко протистояти спокусам: хочеться повеселитися, приємно провести час, але є справи, які не можна відкласти. У другій половині дня буде нелегко порозумітися з жінками, вони здадуться занадто вимогливими і образливими.

Терези

Труднощі можуть виникнути, але точно не налякають вас і не змусять відмовитися від задуманого. Терези виявляють наполегливість там, де інші здалися б, і домагаються свого, хоч і ціною великих зусиль. Ваша наполегливість викликає повагу у оточуючих; люди, які раніше не проявляли інтересу до ваших справ, можуть стати хорошими помічниками.

Сприятливий день для угод та покупок, ділове чуття вас не підводить. Можливі грошові надходження, зокрема з несподіваного джерела. Під кінець дня можливі приємні сюрпризи, можливе виконання давніх бажань.

Скорпіон

Ви чудово справляєтеся із вирішенням складних питань. Ви здатні помітити те, на що не звернули уваги оточуючі, зіставити факти та зробити правильні висновки. Буде можливість навчитися чогось корисного чи випробувати свої сили у новій сфері. Успіхи не завжди приходять легко, але ви не відступите, поки не досягнете свого.

Сприятливий день для спілкування. Скорпіонів чекає чимало цікавих зустрічей, можливе знайомство з людиною, яка відіграє важливу роль у вашому житті. Не виключені подарунки, у тому числі — від людей, які раніше нічим вас не тішили.

Стрілець

Прекрасний день для ділових переговорів. Ви проведете їх блискуче, навіть якщо не зможете належним чином підготуватись і будете змушені імпровізувати. Стрільці так впевнені у своїй правоті, що навряд чи хтось захоче заперечувати вам, але все ж таки прислухаєтеся до думки людей, чиї знання та досвід заслуговують на повагу.

Не бракує свіжих думок і нових ідей, вдається знайти людей, разом з якими ви можете втілити задумане в життя. Спільна діяльність — відмінний початок для дружніх та романтичних відносин.

Козоріг

Будьте готові до несподіванок. Цей день може принести багато цікавого, особливо тим, хто не боїться нового та готовий поглянути на звичні речі з іншого погляду. Вдалими будуть експерименти, особливо якщо ви ставитимете їх разом із людьми, відомими своїм творчим підходом до справ.

Козорогам варто бути обережнішими з грошима, оскільки зараз ви схильні витрачати більше, ніж можете собі дозволити; краще обмежитися запланованими покупками. Слідкуйте за порядком у документах, особливо у фінансових.

Водолій

Приємний день. Він принесе багато хорошого Водоліям, які вважатимуть за краще діяти, а не сидіти склавши руки, постараються втілити давні задуми в життя. Інтуїція дуже гостра, особливо уважно варто прислухатися до її підказок, коли йдеться про нові знайомства і початок стосунків.

Ви чудово ладнаєте з людьми, з багатьма можете знайти спільну мову. Майте на увазі: не всі обіцянки, на які сьогодні так щедрі оточуючі, будуть виконані. У важливих питаннях краще розраховувати на власні сили.

Риби

Немає причин для занепокоєння. У вас багато що виходить добре, навіть у нових справах ви швидко досягаєте успіху. У Риб можливі незаплановані робочі поїздки, не виключені зустрічі з людьми, які прибули здалеку; те й інше виявляється для вас дуже корисним.

Намагайтеся не вступати у відкриту боротьбу з давніми противниками, не піддавайтеся на провокацію; навіть видимість миру краща за гострий конфлікт. Друга половина дня — вдалий час для того, щоб зайнятися улюбленою справою або поспілкуватися з людьми, які поділяють ваші інтереси і хобі. У цей же час можна купувати речі, які знадобляться для роботи або навчання.

Раніше астрологи називали чотири знаки зодіаку, для яких з середини жовтня починається вельми вдалий період — до кінця року вони зможуть кардинально змінити своє життя на краще.

Фото Pixabay

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