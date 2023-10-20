«Урожайний» день ЗСУ: лише під Авдіївкою окупанти втратили за добу майже 900 осіб та близько 50 танків, — Генштаб
Протягом доби, що минула, російська армія продовжувала масовані атаки в районі Авдіївки на Донеччині незважаючі на колосальні втратию
Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, на фронті зафіксовано 90 бойових зіткнень.
- На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника.
- На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.
- На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області.
- На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Силами оборони відбито 16 атак противника.
- На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.
- На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» та 13 артилерійських засобів противника.
За добу українські бійці ліквідували 1380 окупантів, знищили понад півсотні танків та 120 бойових броньованих машин. Загальні втрати особового складу ворожої армії перевищили 292 тисячі військових.
В Авдіївці, де точаться запеклі бої, побував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який з командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на цьому напрямку, визначив послідовність кроків української армії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки.
Раніше політтехнолог та офіцер ЗСУ Тарас Березовець пояснював, що головна мета росії на Авдіївському напрямку — відсунути українську артилерію якомога далі від Донецька. Саму Авдіївку, як і Бахмут, вони намагаються повністю знищити.
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