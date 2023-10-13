Для росіян важливо стерти Авдіївку з лиця землі: експерти пояснили мету відчайдушного настання окупантів

Російські окупанти вже кілька днів поспіль намагаються вести наступальні дії на Авдіївському напрямку. Для ЗСУ це не стало сюрпризом, адже Авдіївка — це ворота окупованого Донецька.

Головна мета росії — відсунути українську артилерію якомога далі від Донецька.

Для окупантів критично важливо захопити Авдіївку, повністю знищивши її. Місто їх не цікавить, так само як не цікавив Бахмут. Вони хочуть стерти його з лиця землі. Про це в етері 24 каналу заявив офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

За його словами, росіяни намагалися захопити Авдіївку ще у лютому 2022 року. Тоді окупантам вдалося лише трохи посунути фронт. Весною 2022 року Авдіївка опинилася в напівоточенні. Відстань до ворожих позицій близько 15 кілометрів.

Наступ на Авдіївку почався 10 жовтня. Хоча він мав початися на декілька днів раніше. Донецькі пабліки повідомляли, що росіяни планували розпочати цей наступ до дня народження путіна 7 жовтня.

Початок штурму виявився невдалим. ЗСУ спалили велику кількість ворожої техніки. Три російських батальйони намагалися здійснювати штурм, проте все марно.

«Десант скидали прямо з броні. Кажуть, що частина цього десанту досі блукає по сірій зоні й не може повернутися до своїх. Бо там по них активно працює українська артилерії й все заміновано. Російський десант опинився між своїми й чужими та не має можливості повернутися», — додав Березовець.



Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що росіянам необхідно продемонструвати хоча б якісь успіхи на кінець 2023 року. Тому вони обрали Авдіївку для одного з головних ударів з метою влаштувати «котел» українським підрозділам.

Крім того, захопивши Авдіївку, росіяни надалі змогли б вирішити питання Мар’їнки, яку досі не можуть взяти. Саме тому вони й активізувалися на цій ділянці фронту, аби відзначитися хоч якимись успіхами, наголосив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили важливий міст, який з'єднує окуповані Горлівку та Донецьк, яким часто користувався ворог.

90

Читайте нас у Facebook та Instagram