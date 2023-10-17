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Окупанти втратили понад 60 танків і БТР у наступі під Авдіївкою, — експерт

13:30 17 жовтня 2023
Авдіївка

Кілька днів тому ЗС рф перейшли в наступ під Авдіївкою, спробувавши оточити місто. В атаку пішли колони з понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Росіяни потрапили під вогонь артилерії та ПТКР і були відкинуті. В результаті вбито понад 200 російських солдатів, втрачено понад 60 танків і БТР. Про це повідомляє військовий аналітик BILD Юліан Рьопке.

За його словами, план російських військ полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Окупанти прагнули захопити селища Північне, Степове і Бердичі. ЗСУ змогли зупинити тих, хто наступав під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними Рьопке, незважаючи на втрати, ЗС рф не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.

В той же час в ефірі телеканалу FREEДОМ начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що під час спроб наступу на Авдіївку загинуло багато особового складу російської армії, а лінія оборони стоїть на місці.

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